Адміністрація Трампа тисне на МЕА через підтримку «зеленої» енергетики

США невигідна організація, яка не лобіює вигідні їм видобуток нафти і газу.

Представники адміністрації Дональда Трампа намагаються вплинути на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), щоб зменшити його роль у просуванні чистої енергетики та скороченні викидів, передає Politico.

Заступник міністра енергетики США з міжнародних питань Томмі Джойс на закритих зустрічах у МЕА закликав агентство «повернутися до основ» і зосередитися на викопному паливі. За словами європейських чиновників, США виступали проти проєктів, «що не пов’язані з нафтою та газом».

Франція та інші європейські країни захищають курс МЕА на декарбонізацію. «Декарбонізація — це і мета, і інструмент енергетичної безпеки», — заявив французький чиновник.

У самому агентстві нагадали, що його програма базується на мандаті країн-членів, ухваленому на міністерській зустрічі в лютому 2024 року. Наразі в МЕА входять 32 держави.

Тиск на МЕА відбувається паралельно з аналогічними зусиллями Вашингтона вплинути на політику Світового банку та МВФ щодо клімату.

Трамп, який хоче зробити США головною «енергетичною» державою у світі, розпорядився збільшити видобуток власних енергоносіїв. Йдеться про нафту і газ. Тому МЕА, яке робить ставку на екологію і «зелену енергетику», заважає йому реалізовувати цю політику. Оскільки наразі Штати переглядають свою участь у низці організацій, то не виключено, що постане питання про вихід США із МЕА.