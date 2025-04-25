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Євроcоюз має намір знову реформувати прикордонне агентство Frontex у 2026 році

Агентство керує кордонами ЄС для проходження мігрантів, а також бореться з транскордонними злочинами, пов'язаними з незаконним обігом широкого спектру товарів.

Європейська комісія запропонує нове законодавство у 2026 році для реформування Frontex, прикордонного агентства Європейського Союзу, з метою посилення його присутності, ролі та обов'язків.

Про це Euronews повідомив речник Європейської комісії.

“Комісія має намір “посилити Frontex, ще більше посилити безпеку кордонів та зміцнити співпрацю ЄС перед обличчям загроз, що змінюються””, – сказав речник.

Frontex стає дедалі важливішим агентством для країн ЄС, оскільки міграція та управління кордонами залишаються “політично зарядженими” в основних політичних дебатах. Агентство керує кордонами ЄС для проходження мігрантів, а також бореться з транскордонними злочинами, пов'язаними з незаконним обігом широкого спектру товарів.

“Спочатку це було радше інформаційним центром, механізмом координації, і лише у 2019 році мандат Frontex став виконавчим”, – сказав виконавчий директор агентства Ганс Леййтенс в інтерв'ю Euronews. 

“Отже, лише шість років тому ми перейшли від цього центру між державами-членами до справжнього власного озброєного європейського персоналу в уніформі”, ‒ додав він.

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Агентство, що базується у Варшаві, підтримує держави-члени ЄС в управлінні їхніми кордонами, надаючи персонал, ресурси та обладнання. На місцях воно допомагає у впровадженні правил ЄС, таких як пакт про міграцію та притулок, група законів, схвалених під час останнього мандату. Frontex також співпрацює з країнами, що не входять до ЄС, через спеціальні угоди про співпрацю.

Нова реформа передбачає значне збільшення персоналу, ресурсів та обладнання для прикордонного контролю, а також більше ролей агентства в майбутньому законодавстві про управління кордонами та оперативній підтримці в країнах, що не входять до ЄС.

Європейська комісія у лютому цього року запропонувала нове законодавство про повернення мігрантів. До публікації закону деякі країни ЄС захотіли надати Frontex важливу роль у поверненні та, можливо, ширшу присутність у країнах, що не входять до ЄС. Роль Frontex у поверненні може стати частиною його нової реформи. Зараз агентство може надавати “оперативну та технічну підтримку”, коли країна ЄС просить її репатріювати відхилених прохачів притулку або іноземних осіб, які не мають права на перебування.

Агенти Frontex можуть бути залучені до різних етапів процесу, як коли повернення є «добровільним» (повернений подорожує як звичайний пасажир на комерційному рейсі), так і “примусовим” (повернута садять на рейс і супроводжують країну походження).

“Після того, як ми повертаємо людей, у нас є так звана програма після повернення, яка покликана допомогти людям знову розпочати своє життя. І для цього ми наймаємо неурядові організації, які виконують це від нашого імені з фінансуванням від Європейського Frontex”, ‒ сказав Лейтенс Euronews.

У 2022 році Frontex підтримав повернення 24850 осіб, 40% з яких повернулися добровільно. У 2023 році його участь зросла до 58%, за даними НУО Statewatch.

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