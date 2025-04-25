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У французькій школі нападник з ножем вбив дівчинку

Ще троє учнів зазнали поранень.

У французькій школі нападник з ножем вбив дівчинку
Фото: EPA/UPG

Зловмисник завдав смертельних ножових поранень учениці у школі французького міста Нант на заході країни. 

Як пише BBC, нападник встиг також вдарити зброєю ще трьох дітей, перш ніж один із вчителів зміг його знешкодити. Поліція прибула на місце події та негайно затримала вбивцю.

У школі Нотр-Дам-де-Ту-Айд навчаються близько 2 тисяч учнів від найменшого віку до старших класів. Чимало батьків приїхали, щоб особисто переконатися в безпеці своїх дітей та забрати їх з місця злочину.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття рідним вбитої дівчинки та відзначив відвагу вчителя, який "своїм втручанням запобіг ще більшій трагедії". Прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що будуть посилені заходи щодо виявлення зброї у навчальних закаладах.

 

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