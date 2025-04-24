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Макрон: роздратування США має бути спрямоване лише на Путіна

Лідер Франції також закликав російського диктатора «припинити брехати».

Макрон: роздратування США має бути спрямоване лише на Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відповідальність за ескалацію війни в Україні несе лише російський президент Путін, передає BFM TV

Під час візиту до Мадагаскару Макрон сказав, що «є агресор — Росія, і є жертва — Україна».

Він закликав Сполучені Штати «зосередити роздратування лише на одній особі — президентові Путіну» і додав, що «позиція Франції залишається незмінною: ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право».

Макрон також закликав Путіна «припинити брехати».

«Він каже: “Я хочу миру”, — і продовжує обстрілювати Україну та вбивати людей. Якщо завтра він скаже “так” — ми матимемо припинення вогню», — зазначив президент Франції.

  • Макрон також заявляв, що питання статусу Криму «не стоїть на порядку денному».
  • Напередодні американський президент звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією» через свої заяви щодо невизнання окупації Криму.
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