Макрон: роздратування США має бути спрямоване лише на Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відповідальність за ескалацію війни в Україні несе лише російський президент Путін, передає BFM TV.

Під час візиту до Мадагаскару Макрон сказав, що «є агресор — Росія, і є жертва — Україна».

Він закликав Сполучені Штати «зосередити роздратування лише на одній особі — президентові Путіну» і додав, що «позиція Франції залишається незмінною: ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право».

Макрон також закликав Путіна «припинити брехати».

«Він каже: “Я хочу миру”, — і продовжує обстрілювати Україну та вбивати людей. Якщо завтра він скаже “так” — ми матимемо припинення вогню», — зазначив президент Франції.