Зеленський обговорив із президентом ПАР, як тиснути на Росію заради миру на рівні G20

Україна пропонує ПАР створити хаб для виробництва і транспортування добрив, а також - готова працювати над збільшення електрогенерації в ПАР, серед іншого - й атомної.

Після Великодня Росія поновила штурми на фронті та удари по українських містах. Вона не погодилася на припинення вогню, як пропонувала Україна. Про це заявив на брифінгу з нагоди візиту до Південно-Африканської Республіки український президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що передав колезі з ПАР Сірілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією.

"Загалом викрадені десятки тисяч дітей, і Україна має повернути усі їх, які і тисячі полонених – як військових, так і цивільних", - наголосив Зеленський.

Як відомо, ПАР є співлідером у коаліції для повернення української дітей. Зеленський сподівається, що Рамафоса допоможе їх повернути.

Зеленський також обговорив з президентом ПАР те, як глобальні зусилля повинні максимально об'єднатися і тиснути на Росію заради миру - говорили про можливості на рівні Group of 20.

"Південна Африка зараз головує у G20. І роль країн двадцятки може бути значно більшою у захисті життя. Ми дуже на це розраховуємо. Звісно, дуже важливий двосторонній порядок денний. Україна має значну силу в гарантуванні енергетичної безпеки, і в таких галузях промисловості, як виробництво добрив. Також ми маємо хороші результати в безпекових виробництвах і у технологіях, і все це може бути предметом нашої спільної роботи з партнерами", – сказав Зеленський.

Україна пропонує ПАР створити спільний мінеральний хаб для виробництва і транспортування добрив. Він підтримав би увесь регіон. "Ми готові працювати разом для створення сучасних систем безпеки", – зазначив Зеленський.

Також Україна готова працювати над збільшення електрогенерації в ПАР, серед іншого й атомної. Зеленський доручив уряду детально опрацювати кожен можливий спільний проєкт.