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Трамп розпочав розслідування нацбезпеки щодо імпортованих комерційних вантажівок

Розслідування “Секції 232” може стати основою для встановлення нових тарифів на робочі вантажівки, автобуси, фургони та інші великі транспортні засоби.

Трамп розпочав розслідування нацбезпеки щодо імпортованих комерційних вантажівок
Президент США Дональд Трамп
Фото: pbs.org

Міністерство торгівлі США розпочинає розслідування впливу на національну безпеку імпорту вантажівок середньої та великої вантажопідйомності та відповідних частин до Сполучених Штатів, пише Reuters.

Розслідування “Секції 232” може стати основою для встановлення нових тарифів на робочі вантажівки, автобуси, фургони та інші великі транспортні засоби.

Мита зашкодять Мексиці, оскільки вона є найбільшим експортером вантажівок середньої та великої вантажопідйомності до Сполучених Штатів. Дослідження, опубліковане в січні, показало, що імпорт цих більших автомобілів з Мексики зріс втричі з 2019 року.

Канада та Японія також є великими експортерами великих вантажівок до Сполучених Штатів.

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Міністерство торгівлі хоче до середини травня отримати публічні коментарі щодо того, наскільки внутрішнє виробництво вантажівок і запчастин до вантажівок може задовольнити внутрішній попит і концентрацію імпорту в США вантажівок і запчастин до вантажівок від невеликої кількості постачальників. Він також хоче отримати коментарі щодо впливу на ціни "через іноземну нечесну торговельну практику та спонсороване державою перевиробництво".

Раніше президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на легкові транспортні засоби та заявив, що планує запровадити 25% мита на імпортні автозапчастини не пізніше 3 травня. Представники автомобільної промисловості закликали його відмовитися від запланованих мит на автозапчастини.

Вищі тарифи на комерційні транспортні засоби можуть чинити тиск на транспортні витрати, оскільки Трамп пообіцяв знизити інфляцію, особливо на споживчі товари, такі як бакалія.

За даними Управління міжнародної торгівлі США, в Мексиці розташовано 14 виробників і складальників автобусів, вантажівок і тягачів, а також два виробники двигунів.

Країна також є провідним світовим експортером тягачів, 95% яких призначено для Сполучених Штатів.

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