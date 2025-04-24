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Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали 236 людей

До кінця тижня в місті не працюватимуть школи.

Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали 236 людей
Стамбул, Босфор
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу розповів, що у Стамбулі внаслідок землетрусу, що стався у середу, постраждали 236 людей. 

Як пише "Укрінформ", підземні поштовхи не призвели до руйнувань, але через паніку жителі найбільшого міста Європи самі завдали собі шкоди під час евакуації з будівель. До медиків звернулися з травмами, характерними для падінь та невдалих стрибків. 

Усі постраждалі, за словами представника уряду, перебувають у задовільному стані і отримали допомогу амбулаторно.

У міністерстві освіти Туреччини повідомили, що до кінця тижня у Стамбулі не працюватимуть школи, оскільки їх буде перетворено на пункти збору громадян в разі повторних землетрусів. 

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