Боснійська поліція зазнала невдачі у спробі арешту сербського лідера Додіка

Боснійська державна поліція спробувала заарештувати лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка, але невдало.
Про це повідомляє Reuters.
Додік продовжує подорожувати регіоном Республіка Сербська, де переважно проживають серби, під охороною важкоозброєних членів поліцейських сил регіону.
Він прибув до міста Східне Сараєво, що межує зі столицею Сараєво, де розташована штаб-квартира Державного агентства з розслідувань та захисту.
Там боснійська державна поліція намагалась заарештувати Додіка, але поліцейські сили Республіки Сербської пригрозили застосувати силу у відповідь.
- Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.
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Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.
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У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.
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Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.
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Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
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Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.