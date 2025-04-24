Боснійська поліція зазнала невдачі у спробі арешту сербського лідера Додіка

Додік на параді в Москві

Боснійська державна поліція спробувала заарештувати лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка, але невдало.

Про це повідомляє Reuters.

Додік продовжує подорожувати регіоном Республіка Сербська, де переважно проживають серби, під охороною важкоозброєних членів поліцейських сил регіону.

Він прибув до міста Східне Сараєво, що межує зі столицею Сараєво, де розташована штаб-квартира Державного агентства з розслідувань та захисту.

Там боснійська державна поліція намагалась заарештувати Додіка, але поліцейські сили Республіки Сербської пригрозили застосувати силу у відповідь.

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.