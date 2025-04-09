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Британія вважає, що Путін бачить Західні Балкани своїм наступним «ігровим майданчиком»

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі бачить «довгу руку російського втручання» на Західних Балканах, де зростає напруженість.

Британія вважає, що Путін бачить Західні Балкани своїм наступним «ігровим майданчиком»
Фото: EPA/UPG

У той час як увага Європи була зосереджена на Україні, напруженість на Західних Балканах наростала. Лідери в регіоні, а також у Великій Британії стурбовані тим, що очільник Кремля Путін скористається моментом для подальшого використання розломів у колишній Югославії, пише Politico. 

Представники вищих ешелонів уряду Сполученого Королівства називають Західні Балкани «іншою гарячою точкою». Британія наполягає на тому, щоб усі шість держав регіону приєдналися до ЄС, щоб захистити себе від російського впливу.

«У цей час, коли в Європі війна і бачимо довгу руку російського втручання також у цей регіон, ви були б дурнем, якби відвели погляд від Західних Балкан, де все ще є спадкові проблеми, які ще належить подолати», – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі виданню Politico під час візиту в регіон минулого тижня.

«Інтереси Путіна тут полягають у тому, щоб тримати регіон дестабілізованим. У його інтересах тримати країни, які складають Західні Балкани, на межі, мати дестабілізоване населення та вести кібер- та гібридну війну».

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Видання зазначає, що всі шість західнобалканських держав намагаються стати членами ЄС, що є тривалим процесом, у якому геополітика може бути настільки ж важливою, як і виконання завдань приєднання. Вони стикаються зі значними проблемами як усередині країни, так і з сусідами. Боснія і Герцеговина, наприклад, опинилася в кризі, оскільки Мілорад Додік (очільник Республіки Сербської на території Боснії і Герцеговини) уникає арешту за свою сепаратистську політику. Тим часом Сербія звинувачує Косово у придушенні сербської меншини, а Косово звинувачує Сербію в насильстві на своїй території.

Експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що Кремль спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напругою, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, закріпивши власні інтереси Росії та створивши ще більше проблем на задньому дворі ЄС.

«Прямо зараз вони повинні рухатися вперед, або вони й надалі залишаться ігровим майданчиком Росії», — сказав один британський чиновник на умовах анонімності.

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