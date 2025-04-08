У Королівському суді в Лондоні розглядають справу про фінансування поліцейської охорони принца Гаррі

Принц подав до суду через рішення Міністерства внутрішніх справ скоротити його охорону, коли він залишив офіційні королівські обов’язки.

Принц Гаррі з'явився в Королівському суді в Лондоні перед слуханням у справі щодо фінансування його поліцейської охорони, пише The Times.

Принц подав до суду через рішення Міністерства внутрішніх справ скоротити його охорону, коли він залишив офіційні королівські обов’язки. У лютому цього року Верховний суд виніс рішення проти нього.

Суддя Вос разом із двома іншими старшими суддями Апеляційного суду розглядатиме справу герцога протягом двох днів.

Деякі “дуже конфіденційні” докази будуть заслухані таємно, оскільки вони “стосуються заходів безпеки та рівнів загрози та оцінок для [Гаррі] та інших публічних осіб”.

Команда юристів Гаррі стверджувала, що до нього не слід ставитися інакше, ніж до будь-якої іншої високопоставленої особи, яка отримує спеціалізований поліцейський захист, і що будь-який напад на нього завдасть шкоди репутації країни.

Раніше суддя Джастіс Лейн відхилив заяву герцога про судовий перегляд рішення, критикуючи його “невідповідну, формалістичну інтерпретацію” процесу Королівського та VIP-виконавчого комітету (Ravec), який вирішує питання безпеки.

Прессекретар Гаррі сказав після поразки у Високому суді: "Ravec не застосував свою письмову політику до герцога Сассекського та виключив його з конкретного аналізу ризиків. Справа герцога полягає в тому, що так званий індивідуальний процес, який застосовується до нього, не може замінити цей аналіз ризику".