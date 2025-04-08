Офіційно: позачергові вибори президента у Південній Кореї відбудуться 3 червня

Уряд “готується до того, щоб забезпечити більш справедливі та прозорі вибори, ніж будь-коли, і такі, які зможуть заслужити довіру людей”.

3 червня в Південній Кореї відбудуться позачергові вибори, щоб заповнити вакуум влади, який утворився внаслідок нещодавнього усунення президента Юн Сук Йоля.

Про це заявив у вівторок виконувач обов’язків лідера країни прем’єр-міністр Хан Док Су, пише DW.

Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент Юна у зв’язку з його коротким і хаотичним введенням воєнного стану в грудні 2024 року.

Відповідно до законодавства Південної Кореї, вибори для заміни усунутого президента повинні бути проведені протягом 60 днів.

Вибори є ключовими для відновлення політичної стабільності четвертої за величиною економіки Азії на тлі уповільнення зростання та зародження глобальної торгової війни.

Хан сказав, що міністерства “готуються до того, щоб забезпечити більш справедливі та прозорі вибори, ніж будь-коли, і такі, які зможуть заслужити довіру людей”.

Хто йде на вибори?

Майбутні позачергові вибори, ймовірно, призведуть до напруженої боротьби між консервативною Партією влади народу (PPP) Юна та її ліберальним суперником, Демократичною партією (ДП).

Очікується, що обидві партії найближчими тижнями почнуть праймеріз, щоб обрати свого кандидата в президенти.Лі Чже Мен, популістський лідер лібералів, програв Юну в 2022 році з незначним відривом і тепер є фаворитом. Однак він стикається з судовими проблемами, включно з кількома судовими процесами за корупцію та порушення виборчого законодавства. ДП також вже контролює Національні збори.

На думку консерваторів, міністр праці Юна Кім Мун Су у вівторок подав у відставку зі своєї посади та оголосив про намір розпочати кампанію.

Ан Чел Су, законодавець від ППП, також заявив про свій намір брати участь у виборах, заявивши, що він “чистіший кандидат, ніж будь-хто інший”. Він пообіцяв забезпечити економічне зростання Південної Кореї та протидіяти торговим тарифам президента США Дональда Трампа. Ан, який брав участь у передвиборчій кампанії на останніх трьох президентських виборах, набрав понад 21% голосів у 2017 році.