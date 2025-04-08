Reuters: ЄК пропонує 25% зустрічні тарифи на імпорт деяких товарів із США

Мита на деякі товари набудуть чинності 16 травня, на інші пізніше, 1 грудня.

Європейська комісія запропонувала запровадити зустрічні мита на низку американських товарів у розмірі 25% у відповідь на введені президентом Дональдом Трампом мита на сталь і алюміній, йдеться в документі, з яким ознайомилося Reuters.

Мита на деякі товари набудуть чинності 16 травня, на інші пізніше, 1 грудня.

Асортимент товарів широкий: діаманти, яйця, зубні нитки, ковбаси та птиця. З 1 грудня набудуть чинності зустрічні мита на мигдаль і сою.

Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив раніше в понеділок, що зустрічні тарифи матимуть менший вплив, ніж оголошені раніше 26 мільярдів євро.

Бурбон, вино та молочні продукти вилучили з початкового списку, який Комісія розглядала у березні.

Комісія встановила 50% мито на бурбон, що спонукало Трампа пригрозити 200% зустрічним митом на алкогольні напої ЄС ‒ якби блок втілив рішення у життя.

Погроза Трампа особливо стурбувала Францію та Італію через їхню значну виноробну промисловість.

