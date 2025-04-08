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Reuters: ЄК пропонує 25% зустрічні тарифи на імпорт деяких товарів із США

Мита на деякі товари набудуть чинності 16 травня, на інші пізніше, 1 грудня.

Reuters: ЄК пропонує 25% зустрічні тарифи на імпорт деяких товарів із США
Фото: З відкритих джерел

Європейська комісія запропонувала запровадити зустрічні мита на низку американських товарів у розмірі 25% у відповідь на введені президентом Дональдом Трампом мита на сталь і алюміній, йдеться в документі, з яким ознайомилося Reuters.

Мита на деякі товари набудуть чинності 16 травня, на інші пізніше, 1 грудня.

Асортимент товарів широкий: діаманти, яйця, зубні нитки, ковбаси та птиця. З 1 грудня набудуть чинності зустрічні мита на мигдаль і сою.

Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив раніше в понеділок, що зустрічні тарифи матимуть менший вплив, ніж оголошені раніше 26 мільярдів євро.

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Бурбон, вино та молочні продукти вилучили з початкового списку, який Комісія розглядала у березні.

Комісія встановила 50% мито на бурбон, що спонукало Трампа пригрозити 200% зустрічним митом на алкогольні напої ЄС ‒ якби блок втілив рішення у життя.

Погроза Трампа особливо стурбувала Францію та Італію через їхню значну виноробну промисловість.

  • Раніше очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.
  • Така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.
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