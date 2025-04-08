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Єврокомісія пропонує США "нульові тарифи" на промислові товари

У Брюсселі готові домовлятися з Вашингтоном.

Єврокомісія пропонує США "нульові тарифи" на промислові товари
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.

Як пише "Європейська правда", така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз готовий діяти зі США "так, як ми успішно це робили з багатьма торговельними партнерами, адже Європа завжди готова до хорошої угоди". 

Натомість Дональд Трамп стверджував, що не буде вести перемовини з ЄС про зміну митних тарифів, якщо Європа "не буде платити щорічно багато грошей". 

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