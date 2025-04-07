Премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу прибув на зустріч із Трампом

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до США на зустріч із президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Премʼєр-міністр Ізраїлю зустрівся із спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом перед зустріччю з Трампом.
Після цього він зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. При цьому Трамп проігнорував гучні запитання журналістів про падіння світових ринків і чи зніме він мита з Ізраїлю.
Представник Білого дому зазначив, що заплановану пресконференція Нетаньягу і Трампа скасували, але причин такого рішення не назвали.
Разом із Нетаньягу до США прибули ізраїльські високопосадовці, які повідомили, що Нетаньягу представить Трампу свою версію того, "як має виглядати хороша угода з Іраном".
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Днями Трамп заявив, що говорив із ізраїльським прем'єром про його візит до Штатів.
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Очікується, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, який спробує домовитися із Трампом про скасування мит.
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Перед цим Нетаньягу прилетів до Угорщини попри виданий на його ім'я ордер Міжнародного кримінального суду.