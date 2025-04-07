Премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу прибув на зустріч із Трампом

Ізраїльські високопосадовці повідомили, що Нетаньягу представить Трампу свою версію того, "як має виглядати хороша угода з Іраном".

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до США на зустріч із президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Премʼєр-міністр Ізраїлю зустрівся із спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом перед зустріччю з Трампом.

Після цього він зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. При цьому Трамп проігнорував гучні запитання журналістів про падіння світових ринків і чи зніме він мита з Ізраїлю.

Представник Білого дому зазначив, що заплановану пресконференція Нетаньягу і Трампа скасували, але причин такого рішення не назвали.

Разом із Нетаньягу до США прибули ізраїльські високопосадовці, які повідомили, що Нетаньягу представить Трампу свою версію того, "як має виглядати хороша угода з Іраном".