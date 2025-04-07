Канада подала скаргу до СОТ через мита США на автомобілі та автозапчастини

Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на організацію.
"Канада звернулася до СОТ з проханням провести консультації щодо суперечок зі Сполученими Штатами стосовно заходів США, які передбачають введення 25-відсоткового мита на автомобілі та автомобільні запчастини з Канади", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запит Канади було розповсюджено серед членів СОТ в понеділок, 7 квітня.
Як повідомлялося, 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який, зокрема, стосується Канади, набув чинності у ніч на 3 квітня.
У відповідь на це канадський прем’єр Марк Карні заявив, що Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів зі США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю у відповідь на дії США. За його словами, усі доходи від цих тарифів будуть використані для підтримки канадських автомобільних працівників і їхньої галузі.
Мита Трампа: що відомо
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- У Канади і Штатів у питанні мит своя особлива історія. Раніше Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
- У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
- Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на тарифи президента США.
- Тоді американський лідер анонсував нові мита проти Оттави. Опісля Онтаріо скасувало свої тарифи.