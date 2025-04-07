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У німецькому місті Дуйсбург через погрози правих екстремістів закрили 17 шкіл

Рівень загрози класифікували як другий, який включає небезпеку насильницьких нападів на кількох студентів або погрозу смерті.

У німецькому місті Дуйсбург через погрози правих екстремістів закрили 17 шкіл
Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Низку шкіл у німецькому місті Дуйсбург закрили як запобіжний захід після попереджень, що вони стануть мішенню кримінальних дій, пише DW.

Повідомлення містили “загрозливі та правоекстремістські заяви”, заявила поліція західної німецької землі Північний Рейн-Вестфалія.

Відомо, що у п'ятницю німецька загальноосвітня школа отримала листа від невідомої особи, яка погрожувала вчинити там злочин сьогодні. Ця ж школа в неділю отримала ще один лист, який також містив погрози, але стосувався 13 інших шкіл міста.

Експерти Служби державної безпеки Дуйсбурга не вірять у "серйозність оголошених правопорушень", додали вони.

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Однак урядовці штату призупинили очні заняття в усіх середніх і загальноосвітніх школах і одній гімназії в Дуйсбурзі. Деякі з цих шкіл пропонуватимуть онлайн-класи, оголосили чиновники.

Це торкнулося близько 17 980 дітей у 17 школах.

Газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung повідомила, що рівень загрози класифікували як другий, який включає небезпеку насильницьких нападів на кількох студентів або погрозу смерті.

Поліція оголосила, що в згаданих школах будуть її співробітники, щоб “у подальшому мінімізувати будь-який можливий залишковий ризик”. Вони повідомили, що розслідування походження погрози триває.

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