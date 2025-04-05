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Німеччина хоче забрати великий запас золота зі сховища в Нью-Йорку через “непередбачуваного Трампа”

Десятиліттями Берлін зберігав 1200 тонн своїх знаменитих запасів золота у глибокому підземному сховищі Федерального резерву США на Мангеттені.

Німеччина хоче забрати великий запас золота зі сховища в Нью-Йорку через “непередбачуваного Трампа”
Ілюстративне фото
Фото: uprom.info

Німеччина розглядає можливість вилучення величезного запасу золота зі сховища в Нью-Йорку через побоювання щодо непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа, пише Telegraph з посиланням на газету Bild.

Десятиліттями Берлін зберігав 1200 тонн своїх знаменитих запасів золота, других за величиною на планеті після запасів Сполучених Штатів, у глибокому підземному сховищі Федерального резерву США на Мангеттені.

Зараз високопоставлені особи з консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка має очолити наступний уряд Німеччини, обговорили її усунення з Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером.

“Звичайно, питання постало знову”, ‒ сказав Марко Вандервіц, колишній міністр уряду Німеччини, який цього року відмовився від свого місця в Бундестазі від ХДС.

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Вандервіц давно виступає за політику, яка дозволить німецьким чиновникам регулярно перевіряти золото, або за його повне вилучення. Раніше він агітував відвідати золоті запаси та особисто їх оглянути, але його прохання було відхилено у 2012 році.

Багатство Німеччини було зароблене після Другої світової війни, коли експорт різко зріс, що призвело до великого активного сальдо торгівлі з іншими країнами. Ці надлишки були конвертовані в золото за Бреттон-Вудською системою.

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