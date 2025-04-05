В Іспанії жертвами шторму стали троє людей

В Іспанії після обвалу сільськогосподарського складу, спричиненого сильним штормом, загинуло кілька людей, пише Європейська правда із посиланням на El Mundo.

Смертельний інцидент стався в Коріа-дель-Ріо у п'ятницю, 4 квітня, перед обідом. Сильний вітер зірвав дах будівлі та серйозно пошкодив її стіни. Залишки складу розкидано навколо.

Двоє з трьох загиблих внаслідок обвалу – брати віком 61 і 59 років, жителі Дос Германас, а третій загиблий – 40-річний чоловік, місце проживання якого поки що не встановлено.

Повені, викликані сильними дощами, раніше цього тижня змусили владу на півдні Іспанії евакуювати мешканців понад 350 будинків, перекрити дороги і скасувати шкільні заняття у вівторок.

VIDEO | Mueren tres personas al caer una nave en Coria del Río (Sevilla) por el viento.https://t.co/Yb7cMDcrSU pic.twitter.com/Oapzi6s9kV — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 4, 2025

23 березня в іспанському місті Талавера-де-ла-Рейна частково обвалився найстаріший міст міста, який піддався сильній течії річки Тежу, викликаній штормом "Мартінью".