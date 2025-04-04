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Глава МЗС Литви: НАТО готове відреагувати на російсько-білоруські навчання «Захід»

Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни.

Глава МЗС Литви: НАТО готове відреагувати на російсько-білоруські навчання «Захід»
Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс
Фото: EPA/UPG

НАТО уважно стежить за підготовкою до спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід», які відбудуться восени, та готове відреагувати у разі необхідності.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час зустрічі колег із країн-членів Альянсу в Брюсселі, передає LRT.

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«Певні дії плануються залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили будуть задіяні в ході навчань, і це, безумовно, не залишиться поза увагою», — зазначив Будріс.

За його словами, НАТО врахує масштаби навчань при ухваленні рішень. Водночас міністр не розкрив деталей можливої реакції Альянсу.

Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни, виходячи з даних розвідки НАТО. Основним ризиком вони називають можливість ненавмисних інцидентів.

Президент Литви Ґітанас Науседа раніше заявив, що ці навчання не є приводом для додаткових побоювань, оскільки Литва та її союзники також проводять власні військові тренування та готуються до потенційних загроз.

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