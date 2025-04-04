Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
ГоловнаСвіт

Reuters: танкер з російською нафтою, який не пустила Індія, перевантажує сировину на інше судно

Танкер "тіньового флоту" РФ стоїть біля порту Мумбаї на заході Індії.

Reuters: танкер з російською нафтою, який не пустила Індія, перевантажує сировину на інше судно
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Старий танкер Andaman Skies, якому влада Індії заборонила входити у порт Вадінара, перевантажує свій вантаж на інше судно для завершення доставки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел генства, російський Andaman Skies перевантажує сиру нафту на судно Ozanno під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Танкер Andaman Skies, що перевозить близько 800 000 барелів російської нафти із родовища Варандей, яку "Лукойл" продає із північного порту Мурманська, стоїть біля порту Мумбаї на заході Індії, показали дані судноплавної компанії LSEG.

Танкер Ozanno, побудований у 2008 році, наступного тижня доставить вантаж компанії Indian Oil Corp у Вадінарі.

  • Минулого тижня Індія заборонила зайти до свого порту російському нафтовому танкеру, який належить підсанкційній компанії "Лукойл" та не мав належних документі для нафтопереробної компанії Indian Oil Corporation.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies