Reuters: танкер з російською нафтою, який не пустила Індія, перевантажує сировину на інше судно

Старий танкер Andaman Skies, якому влада Індії заборонила входити у порт Вадінара, перевантажує свій вантаж на інше судно для завершення доставки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел генства, російський Andaman Skies перевантажує сиру нафту на судно Ozanno під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Танкер Andaman Skies, що перевозить близько 800 000 барелів російської нафти із родовища Варандей, яку "Лукойл" продає із північного порту Мурманська, стоїть біля порту Мумбаї на заході Індії, показали дані судноплавної компанії LSEG.

Танкер Ozanno, побудований у 2008 році, наступного тижня доставить вантаж компанії Indian Oil Corp у Вадінарі.