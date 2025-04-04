ГУР оприлюднило нові дані про 11 капітанів і 31 судно тіньового флоту Росії

Головне управління розвідки публікує дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією Совкомфлот, які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров - капітан танкера KOTLAS, та Константін Ковалєнко - апітан танкера CORUS.
Капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також - маршрут судна.
Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцезнаходження суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.
"Такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи", - наголосили в ГУР.
- Раніше на порталі War & Sanctions ГУР опублікувало дані ще 57 капітанів та 45 морських суден російського тіньового танкерного флоту. Таким чином, у розділі "Морські судна" вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.
- У грудні минулого року українська розвідка опублікувала дані 238 танкерів "тіньового флоту" РФ.