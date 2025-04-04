ГУР оприлюднило нові дані про 11 капітанів і 31 судно тіньового флоту Росії

Серед них – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією Совкомфлот, які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.

Тіньовий флот та його капітани

Головне управління розвідки публікує дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією Совкомфлот, які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров - капітан танкера KOTLAS, та Константін Ковалєнко - апітан танкера CORUS.

Капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також - маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцезнаходження суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

"Такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи", - наголосили в ГУР.