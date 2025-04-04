Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР оприлюднило нові дані про 11 капітанів і 31 судно тіньового флоту Росії

Серед них – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією Совкомфлот, які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.

ГУР оприлюднило нові дані про 11 капітанів і 31 судно тіньового флоту Росії
Тіньовий флот та його капітани
Фото: ГУР

Головне управління розвідки публікує дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією Совкомфлот, які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров - капітан танкера KOTLAS, та Константін Ковалєнко - апітан танкера CORUS.

Капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також - маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцезнаходження суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

"Такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи", - наголосили в ГУР.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies