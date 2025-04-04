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У Київській області внаслідок нічної атаки поранені двоє людей

Пошкоджені АЗС, парковки, автосалон, адмінбудівля та інші об'єкти. 

У Київській області внаслідок нічної атаки поранені двоє людей
Наслідки атаки в Київській області
Фото: Національна поліція України в Facebook

Двоє людей зазнали поранень у Броварському районі Київської області внаслідок нічної атаки "шахедів". Одного з них – 37-річного чоловіка, довелося госпіталізувати. Другий потерпілий, чоловік 61 року, отримав медичну допомогу на місці, повідомили в Національній поліції. 

Унаслідок атаки пошкоджено автосалон – там згоріли шість авто, адміністративна будівля, парковка (знищено два авто, пошкоджені вісім вантажівок, 11 легкових машин і автобус) та інші об'єкти. 

Наслідки нічної атаки ворога в Київській області
Фото: Національна поліція України в Facebook
Наслідки нічної атаки ворога в Київській області

"Пошкодження зазнали ще дві автозаправні станції, адміністративна будівля та автомобіль. Унаслідок обстрілу отримав множинні поранення 37-річний чоловік – його госпіталізували", – повідомили в поліції. 

Двоє людей поранені, одного довелося госпіталізувати
Фото: Національна поліція в Facebook
Двоє людей поранені, одного довелося госпіталізувати

За даними Київської міської військової адміністрації, уночі в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 11 ворожих БпЛА. 5 з них знищено засобами ППО. У столиці руйнувань немає. 

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