Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.

Сили оборони ліквідували за минулу добу 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 920950 (+1380)

танків ‒ 10528 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30)

артилерійських систем – 25663 (+38)

РСЗВ – 1349 (+1)

засоби ППО ‒ 1123 (+0)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 335 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72)

крилаті ракети ‒ 3123 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66)

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в березні росіяни втратили найбільше артсистем та автомобілів від початку великої війни.