Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Сили оборони ліквідували за минулу добу 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 920950 (+1380)
- танків ‒ 10528 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30)
- артилерійських систем – 25663 (+38)
- РСЗВ – 1349 (+1)
- засоби ППО ‒ 1123 (+0)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72)
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66)
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, в березні росіяни втратили найбільше артсистем та автомобілів від початку великої війни.