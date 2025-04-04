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Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів
Фото: скрин

Сили оборони ліквідували за минулу добу 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 920950 (+1380) 
  • танків ‒ 10528 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30) 
  • артилерійських систем – 25663 (+38) 
  • РСЗВ – 1349 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) 
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72) 
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66)  
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в березні росіяни втратили найбільше артсистем та автомобілів від початку великої війни. 

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