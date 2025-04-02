"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", — кажуть українські військові.

Росіяни спробували скористатися поганою погодою та пустили у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів.

Про це повідомляє Командування Сухопутніх військ ЗСУ.

Бійці Окремої президентської бригади у співпраці із 31 ОМБр розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку.

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