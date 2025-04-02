Бійці Окремої президентської бригади у співпраці із 31 ОМБр розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку.
Про це повідомляє Командування Сухопутніх військ ЗСУ.
Росіяни спробували скористатися поганою погодою та пустили у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів.
"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", — кажуть українські військові.
- Упродовж доби оборонці ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.