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Сили оборони України знищили колону ворожої техніки на Новопавлівському напрямку

Українські бійці знищили ворожу техніку разом із піхотою.

Сили оборони України знищили колону ворожої техніки на Новопавлівському напрямку
Фото: скріншот

Бійці Окремої президентської бригади у співпраці із 31 ОМБр розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє Командування Сухопутніх військ ЗСУ.

Росіяни спробували скористатися поганою погодою та пустили у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів. 

"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", — кажуть українські військові.

  • Упродовж доби оборонці ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
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