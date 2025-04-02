У міністерстві оборони викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для армії під час повномасштабної війни. Підозри повідомили колишньому керівнику Департаменту, власниці пов'язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі, розповіли в Національному антикорбюро.

Там пояснили, що махінації діяли під час закупівлі так званих комплектів продуктів у перші два роки повномасштабної війни. У 2022-2023 для армії замовляли продукти за затвердженими каталогами з 409 позицій.

"Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи", – пояснили в Бюро.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу і становила середню вартість. Що дозволяло постачальникам маніпулювати вартістю: робити дорожчими ходові продукти і дешевшими – маловживані або ті, які неможливо замовити через сезонність.

"Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки", – додати в Бюро.

Зокрема, капусту постачали по 37 грн при ринковій ціні 11 гривень.

Протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям.

"Вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі", – йдеться у повідомленні.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти.

Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.

Загалом викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Яйця по 17 гривень

Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти. Зокрема, Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони.