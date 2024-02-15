Яйця по 17 гривень і дешева полуниця: в Міноборони розповіли, як недобросовісні постачальники наживалися на армії

Міністерство оборони України співпрацює з правоохоронними органами для ліквідації ризиків корупції під час закупівель для армії.
До травня 2023 постачальники могли самостійно встановлювати ціни відвантаження продуктів харчування для військових частин. Деякі постачальники перед тендером встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, а після перемоги в конкурсі вносили зміни у вартість окремих продуктів, повідомили в Міноборони.
Вони збільшували ціни на масові групи товарів: фрукти, овочі, молочні та м'ясні продукти. Одночасно з цим вони знижували ціни на неходові товари, такі як полуниця та лохина.
Це дозволяло залишати сумарну вартість продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою і з'явилися "яйця по 17 гривень".
Міноборони стверджує, що для уникнення таких зловживань запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть робити поставки продуктів.
"Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно)", – повідомили в МО.
Міністерство тепер повинно проводити закупівлі за дворівневивим механізмом: воно встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. МО вважає, що розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики.
- Справа з закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами тягнеться ще з 2023. Міністр оборони Олексій Резніков пішов у відставку в вересні, але цьому передувало ще одне журналістське розслідування про закупівлю для військових зимового одягу.
- Завищені ціни на харчування в Міноборони пояснювали тим, що в вартість уже закладено логістику, зокрема і в зони бойових дій. В окремих випадках було закладено і приготування їжі.
- Скандал із закупівлею харчування привів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.
- Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.
- 14 лютого Національне антикорупційне бюро підтвердило існування корупційної схеми у закупівлях харчування Міноборони.