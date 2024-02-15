Яйця по 17 гривень і дешева полуниця: в Міноборони розповіли, як недобросовісні постачальники наживалися на армії

МО стверджує, що для уникнення таких зловживань запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть робити поставки продуктів.

Міністерство оборони України співпрацює з правоохоронними органами для ліквідації ризиків корупції під час закупівель для армії.

До травня 2023 постачальники могли самостійно встановлювати ціни відвантаження продуктів харчування для військових частин. Деякі постачальники перед тендером встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, а після перемоги в конкурсі вносили зміни у вартість окремих продуктів, повідомили в Міноборони.

Вони збільшували ціни на масові групи товарів: фрукти, овочі, молочні та м'ясні продукти. Одночасно з цим вони знижували ціни на неходові товари, такі як полуниця та лохина.

Це дозволяло залишати сумарну вартість продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою і з'явилися "яйця по 17 гривень".

Міноборони стверджує, що для уникнення таких зловживань запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть робити поставки продуктів.

"Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно)", – повідомили в МО.

Міністерство тепер повинно проводити закупівлі за дворівневивим механізмом: воно встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. МО вважає, що розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики.