Зеленський сьогодні підпише у Берліні угоду про безпекові гарантії з Німеччиною

Німеччина сьогодні підпише двосторонню угоду з Україною про безпекові зобов’язання, пише Reuters.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні пізно вранці в п'ятницю.
“У рамках цих переговорів буде підписано двосторонню угоду про гарантії безпеки та довгострокову підтримку”, − йдеться у повідомленні німецького уряду.
Зеленський і Шольц дадуть спільну пресконференцію, а потім український лідер зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Після цього український президент вилетить до Парижа, де має підписати угоди про аналогічні двосторонні зобов’язання з Францією.
- У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна.
- Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон.
- Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди.
- У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.