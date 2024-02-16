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Зеленський сьогодні підпише у Берліні угоду про безпекові гарантії з Німеччиною

Після цього український президент вирушить до Парижа.

Зеленський сьогодні підпише у Берліні угоду про безпекові гарантії з Німеччиною
Фото: EPA/UPG

Німеччина сьогодні підпише двосторонню угоду з Україною про безпекові зобов’язання, пише Reuters.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні пізно вранці в п'ятницю.

“У рамках цих переговорів буде підписано двосторонню угоду про гарантії безпеки та довгострокову підтримку”, − йдеться у повідомленні німецького уряду.

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Зеленський і Шольц дадуть спільну пресконференцію, а потім український лідер зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

  • Після цього український президент вилетить до Парижа, де має підписати угоди про аналогічні двосторонні зобов’язання з Францією.
  • У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна. 
  • Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон.
  • Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди. 
  • У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 
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