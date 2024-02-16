Зеленський сьогодні підпише у Берліні угоду про безпекові гарантії з Німеччиною

Після цього український президент вирушить до Парижа.

Німеччина сьогодні підпише двосторонню угоду з Україною про безпекові зобов’язання, пише Reuters.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні пізно вранці в п'ятницю.

“У рамках цих переговорів буде підписано двосторонню угоду про гарантії безпеки та довгострокову підтримку”, − йдеться у повідомленні німецького уряду.

Зеленський і Шольц дадуть спільну пресконференцію, а потім український лідер зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.