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Кількість найманців з Азії та Африки в армії РФ сягає десятків тисяч

Окупанти вербують громадян різних країн, обіцяючи їм "золоті гори".

Кількість найманців з Азії та Африки в армії РФ сягає десятків тисяч
фото ілюстративне
Фото: defence-ua.com

Росії вдалося завербувати на свій бік та залучити до війни проти України десятки тисяч найманців з країн Азії та Африки. Такою інформацією володіє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій. 

Згідно з повідомленням, набір найманців відбувається у Сирії, Непалі, Афганістані, Індії, Конго, Єгипті та інших державах. Чоловікам обіцяють зарплату у розмірі 2-4 тисяч доларів, хоча насправді справа обмежується декількома сотнями доларів забезпечення. 

Підготовка завербованих до відправки на фронт відбувається вже на території РФ. Використовують загони найманців для "м'ясних штурмів" позицій українських військових. 

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