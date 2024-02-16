Кількість найманців з Азії та Африки в армії РФ сягає десятків тисяч

Росії вдалося завербувати на свій бік та залучити до війни проти України десятки тисяч найманців з країн Азії та Африки. Такою інформацією володіє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій.

Згідно з повідомленням, набір найманців відбувається у Сирії, Непалі, Афганістані, Індії, Конго, Єгипті та інших державах. Чоловікам обіцяють зарплату у розмірі 2-4 тисяч доларів, хоча насправді справа обмежується декількома сотнями доларів забезпечення.

Підготовка завербованих до відправки на фронт відбувається вже на території РФ. Використовують загони найманців для "м'ясних штурмів" позицій українських військових.