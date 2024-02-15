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Російська армія обстріляла сім громад Сумщини

За день у області пролунало 74 вибухи.

Російська армія обстріляла сім громад Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 74 вибухи. 

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Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

По Свеській громаді російська армія стріляла з автоматів та кулеметів, а на Есманську спрямували FPV-дрон.

Великописарівську громаду окупанти атакували з СПГ та мінометів.

Також з мінометів армія РФ атакувала Хотінську, Шалигинську та Білопільську громади.

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