Троє людей загинуло на Харківщині від прильоту ворожих КАБів, серед них неповнолітня (оновлено)

Один із снарядів влучив у автомобіль, загинув чоловік із дружиною. Також загинула неповнолітня дівчина.

На Харківщині внаслідок влучання керованої авіабомби окупантів у автомобіль цивільних загинуло двоє осіб, також виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", – повідомив Синєгубов.

Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

Всі екстрені служби працюють на місці.

Оновлення. О 20.15 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.

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