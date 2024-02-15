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Троє людей загинуло на Харківщині від прильоту ворожих КАБів, серед них неповнолітня (оновлено)

Один із снарядів влучив у автомобіль, загинув чоловік із дружиною. Також загинула неповнолітня дівчина. 

Троє людей загинуло на Харківщині від прильоту ворожих КАБів, серед них неповнолітня (оновлено)
Фото ілюстративне
Фото: Суспільне

На Харківщині внаслідок влучання керованої авіабомби окупантів у автомобіль цивільних загинуло двоє осіб, також виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", – повідомив Синєгубов.

Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених. 

Всі екстрені служби працюють на місці.

Оновлення. О 20.15 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.

Сьогодні російські окупаційні війська вкотре вкрили вогнем Херсон. Під удар потрапила жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала поранення несумісні з життям. Загиблій було 70 років.

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