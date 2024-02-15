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Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Закон набуває чинночисті через пів року з моменту його публікації.

Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Фото: LIGA.net

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".

Про це стало відомо із картки законопректу  7457.

Згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуваде чинності через пів року після його оприлюднення.

  • 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
  • Згідно із законопроектом,  Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.
  • Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
  • 13 липня 2023 року депутати ухвалили за основу урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це вже третя і цього разу вдала спроба розширити доступ до відповідних медикаментів.
  • У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
  • Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.
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