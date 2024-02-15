Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".
Про це стало відомо із картки законопректу 7457.
Згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Закон набуваде чинності через пів року після його оприлюднення.
- 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
- Згідно із законопроектом, Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.
- Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
- 13 липня 2023 року депутати ухвалили за основу урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це вже третя і цього разу вдала спроба розширити доступ до відповідних медикаментів.
- У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
- Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.