Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Закон набуває чинночисті через пів року з моменту його публікації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".

Про це стало відомо із картки законопректу 7457.

Згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуваде чинності через пів року після його оприлюднення.