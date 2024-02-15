Ексголову ДФС Насірова залишили під вартою, але зменшили заставу

Насірова залишили у СІЗО до 14 квітня 2024 року.

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, зменшивши розмір застави до 70 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому голові ДФС України у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив розмір застави - 70 001 304 гривень", – йдеться у повідомленні.

Раніше розмір застави був більшим – 100 мільйонів гривень.

У разі внесення застави на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом суду, а в разі неможливості прибувати за викликом суду в зазначений строк, заздалегідь повідомляти про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. Він перебуває під вартою уже 16 місяців.