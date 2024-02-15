Ексголову ДФС Насірова залишили під вартою, але зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, зменшивши розмір застави до 70 мільйонів гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому голові ДФС України у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив розмір застави - 70 001 304 гривень", – йдеться у повідомленні.
Раніше розмір застави був більшим – 100 мільйонів гривень.
У разі внесення застави на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:
- прибувати за викликом суду, а в разі неможливості прибувати за викликом суду в зазначений строк, заздалегідь повідомляти про це суд;
- не залишати межі Києва без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. Він перебуває під вартою уже 16 місяців.
- У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.
- З1 жовтня 2022 року його арештували, і з того часу щодару подовжували термін перебування у СІЗО.
- У травні 2023 справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- А вже у лютому 2024 до суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову.