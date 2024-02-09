ВАКС розгляне справу про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого

Його звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо нардепа III—IX скликань Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні, на 14 лютого.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, засідання заплановане на 12.00.

Екснардепа обвинувачують у тому, що він упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Зокрема - за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Що відомо про справи Деркача