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ВАКС розгляне справу про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого

Його звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

ВАКС розгляне справу про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого
Андрій Деркач
Фото: ord-ua.com

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо нардепа III—IX скликань Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні, на 14 лютого.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, засідання заплановане на 12.00.

Екснардепа обвинувачують у тому, що він упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Зокрема - за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Що відомо про справи Деркача

  • У грудні 2022 року федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти Деркача. Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. 
  • За даними Служби безпеки, Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ). 
  • Деркач підозрюється у державній зраді України і перебуває у розшуку.
  • У серпні 2023 року САП повідомила, що слідство проти екснардепа завершили.
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