ВАКС розгляне справу про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо нардепа III—IX скликань Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні, на 14 лютого.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, засідання заплановане на 12.00.
Екснардепа обвинувачують у тому, що він упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Зокрема - за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.
Що відомо про справи Деркача
- У грудні 2022 року федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти Деркача. Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США.
- За даними Служби безпеки, Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ).
- Деркач підозрюється у державній зраді України і перебуває у розшуку.
- У серпні 2023 року САП повідомила, що слідство проти екснардепа завершили.