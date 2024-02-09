Нині близько 14-ої години росіяни скинули сім авіабомб на прикордонні громади в Сумському районі.
Як повідомляє прокуратура Сумської області, ворог вдарив КАБами по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах.
Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще одна жінка може перебувати під завалами. Четверо людей поранені. Також пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки, територія фермерського господарства і складське приміщення.
Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила про трьох загиблих.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).