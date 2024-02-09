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Росіяни скинули на Сумщину сім авіабомб. Загинули люди

КАБами вдарили по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах.

Росіяни скинули на Сумщину сім авіабомб. Загинули люди
Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року
Фото: Сумська обласна прокуратура

Нині близько 14-ої години росіяни скинули сім авіабомб на прикордонні громади в Сумському районі.

Як повідомляє прокуратура Сумської області, ворог вдарив КАБами по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще одна жінка може перебувати під завалами. Четверо людей поранені. Також пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки, територія фермерського господарства і складське приміщення.

Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила про трьох загиблих.

Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

Вирва від авіабомби на Сумщині
Фото: Сумська обласна прокуратура
Вирва від авіабомби на Сумщині

Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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