КАБами вдарили по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах.

Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

Нині близько 14-ої години росіяни скинули сім авіабомб на прикордонні громади в Сумському районі.

Як повідомляє прокуратура Сумської області, ворог вдарив КАБами по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще одна жінка може перебувати під завалами. Четверо людей поранені. Також пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки, територія фермерського господарства і складське приміщення.

Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила про трьох загиблих.

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

Фото: Сумська обласна прокуратура Вирва від авіабомби на Сумщині

Фото: Сумська ОВА Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).