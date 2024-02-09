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Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня

Захист подаватиме апеляцію на це рішення.

Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня
Олександр Дубінський (архівне фото)
Фото: скріншот відео

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для нардепа Олександра Дубінського. Згідно із судовим рішенням, Дубінський залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат Руслан Гладкий.

Він зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення.

21 грудня 2023 року у Київському апеляційному суді відбулося засідання щодо Дубінського. Захисники та сам нардеп просили скасувати підозру в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Суд залишив ухвалу без змін.

26 грудня Печерський райсуд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу нардепу Дубінському на 27 грудня з огляду на те, що Дубінськогойого не доставили до зали суду, бо слідчий не надав відповідного дозволу.

27 грудня 2023 року суд залишив запобіжний захід без змін і відправив його Дубінського в СІЗО.

У чому підозрюють Олександра Дубінського

  • Загалом цей народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
  • Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
  • 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі незаконно визду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
  • Зараз народний обранець перебуває під вартою. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу.
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