Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня

Захист подаватиме апеляцію на це рішення.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для нардепа Олександра Дубінського. Згідно із судовим рішенням, Дубінський залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат Руслан Гладкий.

Він зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення.

21 грудня 2023 року у Київському апеляційному суді відбулося засідання щодо Дубінського. Захисники та сам нардеп просили скасувати підозру в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Суд залишив ухвалу без змін.

26 грудня Печерський райсуд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу нардепу Дубінському на 27 грудня з огляду на те, що Дубінськогойого не доставили до зали суду, бо слідчий не надав відповідного дозволу.

27 грудня 2023 року суд залишив запобіжний захід без змін і відправив його Дубінського в СІЗО.

У чому підозрюють Олександра Дубінського