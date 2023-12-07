Запобіжний захід Дубінському залишили без змін, він залишається під вартою

У Київському апеляційному суді завершилося засідання, на якому розглядали апеляцію щодо тримання під вартою народного депутата Олександра Дубінського.
Як повідомляє Суспільне, суд лишив цей запобіжний захід без змін. Він пробуде під вартою без альтернативи застави до 12 січня 2024 року.
Засідання відбувалося у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.
Перед початком Дубінський заявив, що пройшов рентген, і, згідно із медичним висновком, який йому надали у Київському слідчому ізоляторі, у нього зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Мова йшла про ситуацію, яка начебто виникла 2 грудня, коли, за словами Дубінського, його побили у СІЗО.
Також у коментарях журналістам нардеп розповів, що його дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної. Робили це начебто для того, щоб змусити його змінити свідчення або публічну думку про владу.
Що відомо про побиття Дубінського:
- 2 грудня підозрюваний у держзраді депутат Дубінський заявив, що його побили у Київському СІЗО.
- Наступного дня, 3 грудня, за результатами перевірки, поліція спростувала заяву нардепа.
- Київське СІЗО заявило, що готує звернення щодо дій захисників Дубінського і звернеться до ДБР та комісії адвокатури.
Чому Дубінський за гратами:
- Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.
- Перед тим СБУ повідомили нардепу Дубінському про підозру в організації схеми для ухилянтів.