Запобіжний захід Дубінському залишили без змін, він залишається під вартою

Захисники народного депутата подали апеляцію стосовно тримання під вартою, однак суд рішення залишив без змін.

У Київському апеляційному суді завершилося засідання, на якому розглядали апеляцію щодо тримання під вартою народного депутата Олександра Дубінського.

Як повідомляє Суспільне, суд лишив цей запобіжний захід без змін. Він пробуде під вартою без альтернативи застави до 12 січня 2024 року.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.

Перед початком Дубінський заявив, що пройшов рентген, і, згідно із медичним висновком, який йому надали у Київському слідчому ізоляторі, у нього зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Мова йшла про ситуацію, яка начебто виникла 2 грудня, коли, за словами Дубінського, його побили у СІЗО.

Також у коментарях журналістам нардеп розповів, що його дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної. Робили це начебто для того, щоб змусити його змінити свідчення або публічну думку про владу.

Що відомо про побиття Дубінського:

Чому Дубінський за гратами: