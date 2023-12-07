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Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях

Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.

Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 

Про це інформують у Центрі національного спротиву. 

"На росії “вибори” президента це пропагандистська формальність, й тому ворог вже планує імітувати цей процес на тимчасово окупованих територіях. Результат цих "виборів” визначений заздалегідь, адже на росії відсутнє громадянське суспільство й весь процес контролюється кремлем. Єдиною ціллю “виборів” є продемонструвати явку, а отже задекларувати підтримку курсу фюрера", – пишуть у нацспротиві.

На окупованих територіях місцеве населення ігнорує вибори РФ, тож окупанти вдаються до приховування відсутноті явки. Цього разу вибори планують розтягнути на кілька днів з голосуванням за місцем проживання, щоб пояснити порожні “дільниці для голосування”.

Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Вибори на окупованих територіях України:

  • Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.
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