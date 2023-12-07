Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях

Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.
Про це інформують у Центрі національного спротиву.
"На росії “вибори” президента це пропагандистська формальність, й тому ворог вже планує імітувати цей процес на тимчасово окупованих територіях. Результат цих "виборів” визначений заздалегідь, адже на росії відсутнє громадянське суспільство й весь процес контролюється кремлем. Єдиною ціллю “виборів” є продемонструвати явку, а отже задекларувати підтримку курсу фюрера", – пишуть у нацспротиві.
На окупованих територіях місцеве населення ігнорує вибори РФ, тож окупанти вдаються до приховування відсутноті явки. Цього разу вибори планують розтягнути на кілька днів з голосуванням за місцем проживання, щоб пояснити порожні “дільниці для голосування”.
Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.
Вибори на окупованих територіях України:
- Росіяни намагаються “інтегрувати” тимчасово окуповані українські території з РФ. Таким чином ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність напередодні виборів у Росії.
- Російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.
- Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.