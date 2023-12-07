Росія на фінському кордоні вербує мігрантів на війну в Україну, – BBC

Вербують затриманих мігрантів з просроченими російськими візами. Багато з них через мовний бар’єр та відверту брехню вербувальників не розуміють, що підписують.

Міграційна криза на кордоні Росії та Фінляндії призвела до масових затримань іноземців із простроченими російськими візами. Журналісти BBC знайшли свідчення того, що російська влада намагається вербувати затриманих для відправки на війну з Україною.

У другій половині листопада Фінляндія повністю перекрила кордон з Росією завдовжки майже півтори тисячі кілометрів. Причиною закриття всіх прикордонних пунктів у Гельсінкі назвали аномальний наплив шукачів притулку з країн Близького Сходу та Африки. Фінляндія стверджує, що російська влада контролює потік біженців і спрямовує їх у бік кордону навмисно.

Незважаючи на численні свідчення того, що російські прикордонні служби протягом кількох тижнів не перешкоджали напливу іноземців на кордон з Фінляндією, очевидно, що в середині листопада підходи різко змінювалися і поліція почала масово затримувати тих, чиї візи були не в порядку. За часом це співпадає з першою та другою хвилею закриття прикордонних переходів на південному сході Фінляндії.

Російська служба BBC проаналізувала статистику судових постанов щодо порушень міграційного законодавства у районних судах Карелії. Усього за листопад та початок грудня було винесено 236 постанов про порушення міграційних законів, але практично всі вони припали на період із 16 листопада до початку грудня. Судячи з статистики розгляду справ, що публікується, у перші два тижні листопада порушників візового режиму не затримували зовсім.

Схожа картина — і в двох інших областях на кордоні з Фінляндією, де було помічено потоки мігрантів — у Ленінградській та Мурманській областях: усі затримання іноземців почалися після середини листопада, коли Фінляндія оголосила про закриття прикордонних переходів.

Зазначається, що затриманим російські військові пропонували рік роботи за хорошу винагороду, медобслуговування, право залишатися у Росії після закінчення договору і навіть возз'єднання з сім'єю. "Ми запитали, що за робота буде, сказали, що проста і хороша", - розповів журналістам один із мігрантів.

Згодом виявилося, що їх відправляли на війну в Україну.

Зі свідчень сомалійця Авада випливає, що сумніви охопили його, коли стало зрозуміло, що їх привезли до наметового табору під охороною військових на кордон з Україною. У розмові з Бі-Бі-Сі він не називає конкретний район, але знає, що Україна — поряд. «Нам говорили, що буде контракт на один рік, з підготовкою та різними варіантами, з гарною зарплатою та медициною. А про український кордон та війну нічого не говорили. Все, що нам розповіли, було брехнею».

На новому місці мігранти «пішли у відмову».

"Привезли нас 27 листопада, а 28-го ми відмовилися від того, що підписали", - розповідає Авад. Результатом стало погіршення умов: нових «контрактників» годували чимось їстівним, та й такого харчування було зовсім небагато.

Потім почали залякувати. «Говорили, що якщо не виконуватимемо підписане, то підемо до в'язниці на 10 років. Усі налякалися, а я — ні, я відповів, що не знаю, що я там підписав, бо це не моєю мовою, — описує стратегію захисту Авад. - Я біженець, а не солдат».

Цій ненадійній логіці послідувала вся група. Нарешті 4 грудня іноземцям повідомили, що угоди буде розірвано і їх повернуть назад до центрів тимчасового тримання, потім піде процедура видворення з Росії. За словами співрозмовника, поки відомо, що такі листи з повідомленням про це видали лише чотирьом мігрантам.

Чому Росія вербує іноземців і де вона це робить