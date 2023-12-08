Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, збиті на підльоті до столиці, – КМВА

У МВС повідомили, що в області є пошкодження.

Повітряна тривога в Києві вранці 8 грудня тривала близько двох годин. Жодна ворожа ціль міста не досягнула.

ППО збила всі ракети, що летіли в напрямку Києва, ще на підльоті до столиці. Про це голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram.

"Після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста енгельс, саратовської області", – повідомив він.

За оновленими даними від міністра внутрішніх справ, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах Київської області.

Станом на 8:53 повітряна тривога триває в південно-східних областях України. Вона була оголошена близько 6:30 ранку через запуск росіянами ракет з авіації. Київська ОВА повідомляла про роботу ППО.