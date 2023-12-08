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Вранці росіяни провели ракетну атаку, в Київській області спрацювала ППО

Уночі ворог бив по Харкову. 

Вранці росіяни провели ракетну атаку, в Київській області спрацювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони півдня України

Вранці 8 грудня росіяни вчинили чергову ракетну атаку на Україну. Київська обласна адміністрація повідомила про роботу ППО.

Ворог випустив декілька груп ракет, які летіли різними курсами. Напрямок руху може змінюватися, повідомили в Повітряних силах. 

Станом на 7:41 одна група ракет перебувала в Чугуївському районі Харківської області, летіла курсом на Дніпропетровську область. 

Після атаки Повітряні сили повідомили, що збили 17 із 19 ракет. Ворог цілився в Київ та Дніпропетровську область. У Київській внаслідок падіння уламків є пошкодження будинків і авто, люди цілі. В Дніпропетровській є влучання в Павлоградському районі. Загинула людина, четверо поранені.

До початку атаки Повітряні сили попередили про ймовірний пуск крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 

Станом на 7:44 тривога оголошена по всій Україні, крім Одеської, Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Окрім цього, уночі росіяни вдарили по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про одного пораненого. 

Фото: ДСНС

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