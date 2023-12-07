У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
ГоловнаСуспільствоВійна

Завдяки розвідці ССО на Донеччині знищили групу окупантів

Внаслідок дій операторів ССО вісім окупантів знищено.

Завдяки розвідці ССО на Донеччині знищили групу окупантів
Ілюстративне фото
Фото: SSO

Оператори Сил спецоперацій (ССО) продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Зокрема, вони перешкоджають намаганням російських військ оточити місто. 

Про це повідомила пресслужба ССО.

“У нічний час воїни 8-го полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції”, - йдеться у повідомленні. 

По ворогу було нанесено удару з міномету, вогонь коригувався з повітря.

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок дій операторів ССО вісім окупантів знищено, один зазнав поранень.

Як ССО знищують росіян 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies