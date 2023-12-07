Оператори Сил спецоперацій (ССО) продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Зокрема, вони перешкоджають намаганням російських військ оточити місто.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“У нічний час воїни 8-го полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції”, - йдеться у повідомленні.
По ворогу було нанесено удару з міномету, вогонь коригувався з повітря.
Внаслідок дій операторів ССО вісім окупантів знищено, один зазнав поранень.
Як ССО знищують росіян
- Українські ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і “Град” росіян.
- Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів на Донецькому напрямку.
- Оператори 3-го полку Сил спецоперацій (ССО) виявили важку техніку окупантів, яка рухалась у напрямку Авдіївки. В результаті були знищені російські танки та БТР.