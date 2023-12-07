Оператори Сил спецоперацій (ССО) продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Зокрема, вони перешкоджають намаганням російських військ оточити місто.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“У нічний час воїни 8-го полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції”, - йдеться у повідомленні.

По ворогу було нанесено удару з міномету, вогонь коригувався з повітря.

Внаслідок дій операторів ССО вісім окупантів знищено, один зазнав поранень.

Як ССО знищують росіян