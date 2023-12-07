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Міністр оборони Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями

Рустем Умєров подякував американським партнерам за військову підтримку.

Міністр оборони Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями
Фото: Пресслужба Міноборони

Під час візиту до США очільник Міноборони Рустем Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, він зустрівся з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

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Рустем Умєров подякував американським партнерам за військову підтримку.

“Разом ми здатні дати гідну відсіч авторитарному російському режиму”, – наголосив міністр оброни.

З ким ще зустрічався Умеров під час візиту до США

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