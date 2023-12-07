Міністр оборони Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями

Під час візиту до США очільник Міноборони Рустем Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зокрема, він зустрівся з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
Рустем Умєров подякував американським партнерам за військову підтримку.
“Разом ми здатні дати гідну відсіч авторитарному російському режиму”, – наголосив міністр оброни.
З ким ще зустрічався Умеров під час візиту до США
- Міністр оборони України Рустем Умєров разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зустрілися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
- Міністри оборони Рустем Умєров і стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.