Міністр оборони Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями

Під час візиту до США очільник Міноборони Рустем Умєров зустрівся з американськими військовими високопосадовцями.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, він зустрівся з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Рустем Умєров подякував американським партнерам за військову підтримку.

“Разом ми здатні дати гідну відсіч авторитарному російському режиму”, – наголосив міністр оброни.

З ким ще зустрічався Умеров під час візиту до США