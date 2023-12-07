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У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій

Понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій
Фото: Олександр Павлюк, Міноборони

Для розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій України створені 10 батальйонів і три роти. Понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами і потребують розмінування. 

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

"Провів робочу нараду за участі керівництва Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Командування Сил підтримки ЗС України та Держспецтрансслужби щодо збільшення нашого потенціалу з питань розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій. Наразі для вирішення задач створені 10 батальйонів і три роти розмінування", – розповідає Павлюк.

Триває їх доукомплектування автомобільною, спеціальною технікою та обладнанням, всебічне забезпечення, а також сертифікація. 

Заступник міністра додав, що понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами через російську агресію. Спрямування ресурсів на очищення української землі від вибухонебезпечних предметів є незмінним пріоритетом Міноборони.

Процес розмінування українських територій:

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