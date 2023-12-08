«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
ГоловнаСуспільствоВійна

МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині

Внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки, авто та газова труба. 

МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Фото: МВС

Сьогодні, 8 грудня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території України.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, внаслідок падіння уламків є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.

Фото: МВС

Постраждалих немає.

На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби. Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Що відомо про атаку 8 грудня:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies