МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині

Сьогодні, 8 грудня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території України.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, внаслідок падіння уламків є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.

Фото: МВС

Постраждалих немає.

На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби. Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Що відомо про атаку 8 грудня: