МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині

Сьогодні, 8 грудня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території України.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, внаслідок падіння уламків є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.
Постраждалих немає.
На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби. Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.
Що відомо про атаку 8 грудня:
- Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет. 14 з них вдалося знищити.
- Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, збиті на підльоті до столиці
- Шестеро людей поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області.
- Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки є загиблий і поранені на Дніпропетровщині.