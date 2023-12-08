Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки є загиблий на Дніпропетровщині, – ОВА

Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки У Дніпропетровській області загинула людина.
"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.
"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій", – додав Лисак.
Росія вчергове атакувала територію України ракетами і дронами:
- У ніч на 8 грудня окупанти запустили безпілотники типу "Shahed" і зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської народної республіки.
- Шестеро людей поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області.
- Усі ворожі ракети, що летіли на Київ вранці 8 грудня, були збиті на підльоті до столиці.