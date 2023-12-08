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Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки є загиблий на Дніпропетровщині, – ОВА

Четверо осіб постраждали через ракетний удар по Павлоградському району.

Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки є загиблий на Дніпропетровщині, – ОВА
Фото: Facebook Сергія Лисака

Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки У Дніпропетровській області загинула людина. 

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. 

Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. 

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій", – додав Лисак.

Росія вчергове атакувала територію України ракетами і дронами:

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