Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки є загиблий на Дніпропетровщині, – ОВА

Четверо осіб постраждали через ракетний удар по Павлоградському району.

Внаслідок вранішньої російської ракетної атаки У Дніпропетровській області загинула людина.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій", – додав Лисак.

Росія вчергове атакувала територію України ракетами і дронами: