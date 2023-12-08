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Шестеро людей поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області

Росіяни випустили понад 400 снарядів. 

Протягом минулої доби росіяни здійснили 54 обстріли Херсонської області, випустивши 407 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БпЛА та авіації, з них два удари були ракетними. Поранені шестеро цивільних.

По Херсону ворог випустив 17 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – йдеться у повідомленні. 

  • Щонайменше четверо людей учора були поранені внаслідок обстрілу Тягинки. У найважчому стані був чоловік 67-років. 
  • Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. 
  • Днями росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованої Нової Каховки. Є ймовірність, що вивезених українців депортують до найбільш депресивних регіонів РФ.
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