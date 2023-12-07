У вересні цього року Василь Кухарський отримав важкі поранення внаслідок бойових дій.

Сьогодні, 7 грудня, помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський.

Про це стало відомо з повідомлення "Театру на Подолі", та дружини загиблого Наталії.

“Не стало Василя Кухарського.Він так і не зміг повернутися до життя”, - повідомили в “Театрі на Подолі”, де актор грав з 2008 року.

Дату прощання з Василем Кухарським пообіцяли повідомити згодом.

У вересні цього року Василь Кухарський отримав важкі поранення внаслідок бойових дій. 2 грудня Кухарському виповнилося 42 роки.

Василь Кухарський, крім театральних, виконав десятки ролей на телебаченні та в кіно. Зокрема, він зіграв головну роль у фільмі "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

У жовтні 2022 року фільм вийшов у прокат фільм, а на початку 2023-го з'явився на Netflix.