У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
ГоловнаСуспільствоВійна

За день росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок російських обстрілів у області за день пролунав 61 вибух.

За день росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 61 вибух. 

Білопільську громаду росіяни атакували FPV-дронами та мінометами. 

Підписуйтесь на наш Google News

По Юнаківській громаді армія РФ вдарила з мінометів та скинула ВОГ з БпЛА.

Також з мінометів окупанти атакували Краснопільську, Есманську, Хотінську, Великописарівську та Середино-Будську громади.

А Шалигинську та Миколаївську громади окупанти атакували з артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies