За день росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок російських обстрілів у області за день пролунав 61 вибух.

Сьогодні, 7 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 61 вибух.

Білопільську громаду росіяни атакували FPV-дронами та мінометами.

По Юнаківській громаді армія РФ вдарила з мінометів та скинула ВОГ з БпЛА.

Також з мінометів окупанти атакували Краснопільську, Есманську, Хотінську, Великописарівську та Середино-Будську громади.

А Шалигинську та Миколаївську громади окупанти атакували з артилерії.