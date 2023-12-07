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Кива є однією із законних цілей так званого довгого "списку Малюка", – політолог

У список входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців.

Кива є однією із законних цілей так званого довгого "списку Малюка", – політолог
Фото: politrada.com

Ілля Кива може бути однією із цілей СБУ, як і інші колаборанти. 

Про це пише політолог Тарас Загородній. 

"Неофіційно є інформація, що Кива – одна із законних цілей так званого довгого "списку Малюка". Туди входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців", – повідомляє політолог. 

Також, як зазначає експерт, тривожним дзвіночком для колаборантів має бути і ліквідація у Луганську Олега Попова. Воєнного злочинця, так званого "депутата ЛНР", прибрати у той самий день, що і Киву.

"Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше", – вважає експерт. 

І додав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, що підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи – найбільша за весь період Незалежності. 

Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива – у матеріалі lb.ua.

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