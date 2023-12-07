Під час втечі окупанти не забрали з собою свого поплічника, тому він був вимушений переховуватися від правосуддя у родичів на Миколаївщині.

Служба безпеки України заявила, що викрила пособника РФ, який співпрацював із рашистами під час окупації правобережної частини Херсона. Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ.

Для цього фігурант «зливав» рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби.

Також задокументовано факт прямого зламу рашистами гаража із моторними човнами та їх викрадення.

За даними слідства, «конфісковані» плавзасоби вони позначали літерою «Z» та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

За даними Офісу Генпрокурора, також підозрюваний перевіряв документи власників катерів та вимагав привести їх у відповідність російському законодавству. У разі відмови, погрожував власникам зброєю та конфіскацією майна.

Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді у Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі. Під час виїзного “голосування” колаборанток супроводжували озброєні бойовики.