Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканця Херсона затримали за допомогу окупантам відбирати у людей плавзасоби для втечі від контрнаступу ЗСУ

Під час втечі окупанти не забрали з собою свого поплічника, тому він був вимушений переховуватися від правосуддя у родичів на Миколаївщині.

Мешканця Херсона затримали за допомогу окупантам відбирати у людей плавзасоби для втечі від контрнаступу ЗСУ
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Служба безпеки України заявила, що викрила пособника РФ, який співпрацював із рашистами під час окупації правобережної частини Херсона. Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ.

Для цього фігурант «зливав» рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. 

Також задокументовано факт прямого зламу рашистами гаража із моторними човнами та їх викрадення.

За даними слідства, «конфісковані» плавзасоби вони позначали літерою «Z» та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

За даними Офісу Генпрокурора, також підозрюваний перевіряв документи власників катерів та вимагав привести їх у відповідність російському законодавству. У разі відмови, погрожував власникам зброєю та конфіскацією майна. 

Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді у Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі. Під час виїзного “голосування” колаборанток супроводжували озброєні бойовики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies